Vasto, Avviso di condizioni meteorologiche avverse per venerdì 20 dicembre 2024

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 1. Dalle prime ore di domani, venerdì 20 dicembre 2024, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, prov. aut. di Bolzano, prov. aut. di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, in estensione a Toscana, Lazio, Umbria, 𝗔𝗯𝗿𝘂𝘇𝘇𝗼, Molise e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte – 2. Dalle prime ore di domani, venerdì 20 dicembre 2024, e per le successive 18-24 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, 𝗔𝗯𝗿𝘂𝘇𝘇𝗼 e Molise, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti sull'𝗔𝗯𝗿𝘂𝘇𝘇𝗼 con locali sconfinamenti a quote inferiori. 3. Dal mattino di domani, venerdì 20 dicembre 2024, e per le successive 12-18 ore, si prevedono piogge diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla fascia costiera dell' 𝗔𝗯𝗿𝘂𝘇𝘇𝗼 e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria – I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

