Vasto, Avviso pubblico per l’assegno di cura per le persone in condizioni di disabilità gravissima

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:L’Ambito Distrettuale Sociale n.07 “Vastese” ha indetto un avviso pubblico per l’erogazione dell’assegno di cura destinato alle persone in condizioni di disabilità gravissima – Il beneficio economico è rivolto a sostenere coloro che necessitano di assistenza continua, inclusi i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e le persone affette da demenza molto grave, come il Morbo di Alzheimer. Questo sostegno, previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016, si pone l’obiettivo di evitare ricoveri impropri e di garantire che i beneficiari possano continuare a vivere nel proprio ambiente familiare e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’assegno è finalizzato a integrare le risorse economiche necessarie per l’assistenza continua a chi si trova in condizioni di grave non autosufficienza e promuovere la permanenza dei disabili gravissimi nella propria abitazione, evitando il ricovero in strutture ospedaliere o residenziali – aggiunge la nota pubblicata. «Attraverso questo assegno, vogliamo garantire che i nostri concittadini possano rimanere nel proprio contesto familiare e sociale, evitando ricoveri non necessari e permettendo loro di continuare a vivere dignitosamente nei propri luoghi di vita – È un segnale di grande attenzione e responsabilità nei confronti delle persone fragili, che non devono mai sentirsi sole o emarginate», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Welfare Anna Bosco – Tutte le informazioni sui requisiti e modalità di presentazione delle domande (scadenza entro il 31 gennaio 2025), sono disponibili sul file dell’avviso reperibile, insieme al modulo di domanda, sul sito del Comune di Vasto, scorrendo verso il fondo di questa pagina – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it