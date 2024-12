Vasto Beer Festival, grande affluenza per la seconda edizione dell’appuntamento

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Grande affluenza e successo confermato per la seconda edizione del Vasto Beer Festival, svoltosi nei giorni 28 e 29 dicembre 2024 al Mercato Santa Chiara – si apprende dal portale web ufficiale. Musica coinvolgente, birre artigianali di qualità e delizioso cibo di strada hanno reso l’evento un’esperienza unica per tutti i partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. «Un sentito ringraziamento va agli sponsor e all’Amministrazione comunale di Vasto per la preziosa e fattiva collaborazione che ha permesso la realizzazione di questa edizione – Vi aspettiamo al prossimo appuntamento», hanno detto Lorenzo Caldarelli e Francesco Tornese dell’associazione “Vasto Craft Beer”. «Siamo orgogliosi – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta -del successo riscosso dalla seconda edizione del Vasto Beer Festival, un evento che ha saputo unire qualità, convivialità e valorizzazione delle eccellenze artigianali anche del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dal pubblico confermano il valore di queste iniziative per il tessuto culturale e turistico della nostra città. Ringraziamo l’associazione Vasto Craft Beer per la qualificata organizzazione dell’evento e tutti coloro che a diverso titolo hanno collaborato, nonché gli uffici comunali per il supporto logistico».

