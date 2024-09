Vasto, Capodogli spiaggiati, effettuato il sondaggio per recuperare i resti

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Condotta oggi, 26 settembre 2024, la prima verifica delle condizioni degli scheletri dei capodogli spiaggiati dieci anni fa sull’arenile di Punta Penna – si legge sul sito web ufficiale. «Abbiamo individuato i resti nel punto esatto in cui erano stati depositati, suddivisi in diverse parti – precisa la nota online. Siamo riusciti a estrarre due vertebre dalla zona caudale dello scheletro di un capodoglio – recita il testo pubblicato online. La valutazione è positiva: le ossa sono in ottimo stato e idonee per essere recuperate – Tuttavia, il principale ostacolo è la presenza ancora significativa di tessuti molli in decomposizione, che al momento impedisce il recupero completo degli scheletri in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Sarà dunque necessario attendere prima di procedere con il recupero completo», dichiara il presidente del Centro Studi Cetacei, il dottor Vincenzo Olivieri – aggiunge la nota pubblicata. «Abbiamo rispettato l’impegno di effettuare il sopralluogo, come annunciato nei giorni scorsi in occasione del Festival dedicato ai Sette Capodogli», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – «Il presidente del Centro Studi Cetacei, Vincenzo Olivieri, ci ha consigliato di aspettare, per garantire che il recupero possa avvenire in totale sicurezza e tutelare gli scheletri, che, da quanto rilevato, si trovano in condizioni eccellenti». L’assessore Barisano ha poi aggiunto che «stabilito che l’operazione è ancora possibile, bisogna iniziare a lavorare per trovare i finanziamenti per progettare e finalizzare il recupero di tutti gli scheletri per realizzare un museo dove esporli».

