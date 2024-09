Vasto, Carta “Dedicata a Te” 2024, pubblicato l’elenco dei beneficiari

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche sociali Anna Bosco comunicano che è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vasto nella sezione avvisi, l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2024. Per garantire la riservatezza dei dati, i beneficiari sono stati identificati dal N° protocollo Inps associato alla DSU relativa alla certificazione Isee del nucleo familiare, gli stessi comunque riceveranno una comunicazione scritta dal Comune – Il contributo, pari ad € 500,00, verrà erogato attraverso carte elettroniche di pagamento – riporta testualmente l’articolo online. Le nuove carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e sono rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Per non perdere la somma accreditata è indispensabile effettuare un primo pagamento entro e non oltre il 16 dicembre 2024. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28/02/2025, a pena di decadenza dal beneficio – recita il testo pubblicato online. Modalità di ritiro della carta per i nuovi beneficiari: potrà ritirare la Carta Dedicata a Te presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese – Per il ritiro è necessario presentare allo sportello: il Codice di riferimento inviato dal Comune; un documento di identità in corso di validità; il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria – si legge sul sito web ufficiale. Già beneficiari dal 2023: per coloro che sono in possesso della Carta Dedicata a Te, l’importo verrà accreditato sulla Carta Dedicata a Te di cui è titolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale – si apprende dalla nota stampa. Qualora il titolare della Carta Dedicata a Te non ne fosse più in possesso, si potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale, presentando allo sportello: il documento di identità in corso di validità; il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria; la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it