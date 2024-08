Vasto, Casa di riposo Sant’Onofrio riapertura prevista a gennaio 2025, firmato il contratto per ultimazione lavori e per la gestione

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Questa mattina in Municipio a Vasto, il sindaco Francesco Menna e l’assessore regionale Roberto Santangelo, hanno presenziato alla stipula del contratto di locazione tra la ASP01 di Chieti e l’Associazione Madonna dell’Asilo per l’affidamento ad ultimare i lavori alla casa di riposo Sant’Onofrio e successivamente avviare l’attività di assistenza alle persone bisognose – Hanno partecipato all’evento il Presidente della ASP01 Chieti Concezio Tilli, gli assessori Anna Bosco, Paola Cianci, Nicola Della Gatta, Alessandro d’Elisa e Licia Fioravante, l’assessore comunale di Cupello Valentina Fitti il consigliere regionale Francesco Prospero e la consigliera comunale Maria Molino – L’immobile si sviluppa su tre livelli, è dotato di cucina, refettorio, uffici, locali per attività ricreative e sociali oltre ai locali di degenza e i bagni – Grazie ad un importo di € 400.000,00 di cui € 283.500,00 finanziati dalla Regione Abruzzo ed € 116.500,00 con fondi di bilancio del Comune di Vasto è stato possibile eseguire lavori di adeguamento e messa a norma dell’edificio – aggiunge testualmente l’articolo online. A marzo 2023 il Comune di Vasto ha riconsegnato alla ASP la struttura – viene evidenziato sul sito web. Per la riapertura dell’attività di assistenza agli anziani è necessario realizzare altri interventi di completamento: l’accesso alla scala antincendio, la posa in opera di porte, infissi interni ed esterni, risanamento intonaco, ripristino cucina, installazione servoscala, fornitura e posa in opera parziale di gronde, scossaline e converse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’importo stimato per il completamento dei lavori è di 137.483,58. Con gara pubblica, il completamento dei lavori e la gestione dell’immobile è stata affidata alla Associazione “Casa Madonna dell’Asilo” aggiudicataria con il criterio dell’offerta tecnica – economica più vantaggiosa – si legge sul sito web ufficiale. L’offerta economica proposta è di € 3.400,00 mensili di cui € 1.700/mensili, andranno a compensazione dell’anticipazione per l’esecuzione dei lavori ed € 1.700,00/mensili sarà corrisposto alla ASP01 Chieti per la locazione – La durata della locazione è fissata a 9 anni eventualmente rinnovabile per altri 6 anni – aggiunge la nota pubblicata. L’immobile ha una capacità dimensionale per garantire assistenza h 24 a circa 30 persone autosufficienti ed in forma semi residenziale potrà essere attivato un centro diurno per anziani per circa 20 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sindaco Francesco Menna: “Purtroppo dal 2014 la struttura è stata chiusa a causa di carenze registrate dagli organi accertatori – Dopo gli adempimenti, la struttura è stata messa in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Finalmente con l’ultimazione dei lavori e l’affidamento della gestione un traguardo è stato raggiunto e presto in città tornerà a vivere una realtà importante e storica come la casa di riposo Sant’Onofrio”. “Se siamo tutti qui è perché – ha detto l’assessore regionale Santangelo – c’è stato un gioco di squadra per dare nuova vita a Vasto ad una casa di riposo – Tra quattro mesi la riapertura – viene evidenziato sul sito web. Vogliamo dare delle risposte già dal 2025” Concezio Tilli Presidente della ASP01 Chieti: “Oggi firmiamo un contratto che prevede un cronoprogramma dettagliato: 30 giorni per la presentazione del progetto di completamento lavori, e successivi 90 giorni per l’esecuzione degli stessi con previsione di inizio dell’assistenza già dal primo gennaio 2025”. Massimiliano Melchiorre rappresentante dell’Associazione Casa Madonna dell’Asilo: “E’un grande onore riaprire la struttura definita la mamma delle residenze in città. Prendere questa eredità è grande orgoglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Da cinque svolgiamo già questa attività. Cercheremo di coinvolgere anche le associazioni per animare questa storica struttura – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo già individuato la ditta che realizzerà i lavori e cercheremo di rispettare le scadenze”. Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Servizi sociali Anna Bosco che ha ringraziato le autorità regionali, la Asp di Chieti, i Comuni dell’ambito sociale n.7 di Vasto per il lavoro di sinergia che sta permettendo a questa perla del sociale nel cuore della città di tornare ad aprire le porte agli anziani ed a progetti sociali inclusivi per la terza età. La Bosco ha inoltre formulato i migliori auguri al gestore Massimiliano Melchiorre – “C’è grande fermento da parte dell’associazione Sant’Onofrio – ha concluso Maria Molino nella doppia veste di rappresentante del sodalizio e consigliera comunale- facciamo gli auguri a Massimiliano Melchiorre”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it