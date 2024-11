Vasto celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Oggi, la città di Vasto ha commemorato il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate con una solenne cerimonia in ricordo dei caduti di tutte le guerre – In mattinata, il corteo ha percorso le vie cittadine, raggiungendo piazza Caprioli, dove è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre – recita la nota online sul portale web ufficiale. In seguito, è stato reso omaggio ai caduti del mare con una deposizione floreale e una lettura a cura di una studentessa della scuola media Rossetti in Via Adriatica – viene evidenziato sul sito web. La cerimonia ha visto la partecipazione degli assessori Fioravante e Bosco, del presidente del Consiglio comunale Marco Marchesani, della consigliera comunale Lina Marchesani e di altre autorità locali – precisa la nota online. Il sindaco Francesco Menna ha evidenziato l’importanza della memoria collettiva e dell’impegno civile – si apprende dalla nota stampa. «Un doveroso ringraziamento – si apre l’intervento del primo cittadino – alle nostre Forze Armate, i cui uomini e le cui donne sono diventati messaggeri dei valori della nostra Costituzione, anche oltre i confini nazionali a difesa dei diritti umani e della democrazia – viene evidenziato sul sito web. La ricorrenza odierna – sottolinea Menna – deve divenire occasione di studio, di riflessione, di confronto, affinché il passato ci aiuti a comprendere il significato del presente e del nostro ruolo di adulti, di giovani, di politici, di educatori, di responsabili dell’oggi – Ricordare questi eventi non è semplice retorica, al contrario significa ricordare il sacrificio di migliaia di uomini che caddero in combattimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Uomini che si sono battuti e sacrificati affinché il nostro Paese potesse costituirsi in Repubblica Unitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Il prezzo della vittoria fu di oltre 4 milioni di soldati mobilitati, di cui 250.000 giovani appena diciottenni, 600.000 morti e 1.500.000 feriti, e 400.000 civili che avevano abbandonato le proprie case sulla linea del fronte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un messaggio forte e chiaro ci giunge dalla Costituzione italiana – si legge sul sito web ufficiale. L’art. 11 reca: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Ripudiare la guerra – chiosa il sindaco – vuol dire vincere l’egoismo umano, sempre pronto a dichiarare nuove guerre per smania di potenza, con la lotta all’ignoranza e al disimpegno civico; la conquista della libertà e della pace non sono state acquisite una volta per tutte ma sono, invece, conquiste che si consolidano ogni giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Viva l’Italia, viva le Forze Armate, viva il 4 novembre».

