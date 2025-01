Vasto, Collegamento tra stazione Vasto-San Salvo e pista ciclabile: terminati i lavori

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nei giorni scorsi sono terminati i lavori per la realizzazione del tratto di collegamento tra la pista ciclabile e la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo – recita il testo pubblicato online. L’intervento, annunciato nel luglio 2024 e avviato nel mese di ottobre, è stato portato a termine dalla ditta Alocin Srl, con un investimento complessivo di 88 mila euro – «Grazie a quest’opera, la rete di mobilità sostenibile del territorio compie un ulteriore passo avanti, migliorando l’accessibilità e l’integrazione tra diverse modalità di trasporto», ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – «Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale della nostra visione di città sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vogliamo promuovere – aggiunge il primo cittadino – una mobilità dolce e rispettosa dell’ambiente, ridurre l’impatto del traffico e incentivare l’uso della bicicletta come mezzo quotidiano – recita il testo pubblicato online. Ogni infrastruttura di questo tipo ci avvicina all’ obiettivo di una Vasto più verde, moderna e vivibile». «Questo raccordo ciclabile – dichiara il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis- è stato reso possibile grazie ad un’azione comune tra Vasto e San Salvo – aggiunge testualmente l’articolo online. La stazione di Vasto-San Salvo, peraltro nella sua rinnovata veste, rappresenta un biglietto da visita importante per le due città. Il collegamento con le rispettive piste ciclabili è una passo importante per un territorio che deve necessariamente agire all’unisono». Licia Fioravante, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto, ha sottolineato: «Un passo fondamentale verso la promozione della mobilità sostenibile, un valore centrale per la nostra Amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La realizzazione di questo collegamento ciclabile si inserisce in un più ampio piano di sviluppo della viabilità ciclabile che ha visto la nostra città compiere grandi progressi negli ultimi anni – precisa il comunicato. Questo nostro progetto non solo risponde a una crescente domanda di sostenibilità, ma ci pone anche come esempio virtuoso nella gestione della viabilità urbana e intermodale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo convinti che questo collegamento ciclabile rappresenti un ulteriore passo nella giusta direzione e un’opportunità di sviluppo per la nostra città. Questo è un progetto che abbiamo portato a compimento, insieme al Comune di San Salvo, grazie alla stretta collaborazione con il GAL Costa dei Trabocchi che ringrazio nelle persone del presidente Roberto Di Vincenzo e del direttore Carlo Ricci». Elisa Marinelli, assessore al Turismo e ai Lavori pubblici del Comune di San Salvo, ha dichiarato: «Questo progetto tende a migliorare la qualità della vita dei cittadini e soprattutto dei turisti che saranno ospiti nelle nostre città, con l’obiettivo di incentivare l’uso dei mezzi di trasporto ecologici che rappresentano un passo in avanti verso un futuro più verde e sostenibile». «L’intervento – ha detto Nicola Della Gatta, assessore al Turismo del Comune di Vasto – darà un forte impulso al cicloturismo per entrambe le città, una modalità di viaggio sostenibile, lontana dai circuiti della villeggiatura di massa, che offre un modo alternativo di scoprire il territorio e consente anche un notevole risparmio economico».

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it