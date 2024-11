Vasto, Consegnati i lavori per la realizzazione del secondo lotto del cimitero

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’ampliamento prevede tre lotti, il primo è già stato realizzato Prenderanno il via a breve i lavori per l’ampliamento del cimitero di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Sono stati consegnati oggi i lavori alla ditta Umberto Marinelli per la realizzazione del secondo lotto – riporta testualmente l’articolo online. L’investimento previsto è di circa 950 mila euro, iva esclusa, il progetto prevede 356 loculi e 21 cappelle – si apprende dalla nota stampa. “Portiamo avanti – ha detto il sindaco Francesco Menna un altro impegno della campagna elettorale, mantenuto verso i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Grande è l’attenzione dedicata all’edilizia cimiteriale che l’Amministrazione comunale considera prioritaria, nonostante la stagione di grandi investimenti nella riqualificazione urbana, nelle opere pubbliche, nelle scuole e nella viabilità. L’ampliamento del cimitero prevede tre lotti, il primo è già stato realizzato ed oggi abbiamo assegnato il secondo lotto”. “Procede senza sosta il lavoro dell’assessorato ai lavori pubblici e con esso dei tecnici dell’ufficio Progettazione e realizzazione di opere pubbliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo impegnati costantemente per la realizzazione di importanti opere che stanno completamente ridisegnando la città. Vasto man mano – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici 𝗟𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 – sta ottenendo un aspetto sempre più rinnovato e riqualificato – riporta testualmente l’articolo online. Oggi abbiamo consegnato i lavori all’impresa che dovrà provvedere a realizzare l’ampliamento del cimitero in modo da restituire alla cittadinanza nuove batterie di loculi e cappelle – si apprende dalla nota stampa. Contemporaneamente stiamo predisponendo gli atti necessari per affidare la progettazione del terzo lotto del cimitero – Faremo il possibile per assicurare la cura e la conservazione dei nostri cimiteri, preziosi luoghi di memoria”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it