Vasto, Dal 26 agosto iscrizioni al servizio mensa scolastica attraverso nuova piattaforma

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Come già anticipato nei giorni scorsi, – comunica l’assessora all’Istruzione, Paola Cianci – a partire da lunedì 26 agosto sarà possibile effettuare l’iscrizione al servizio di mensa scolastica attraverso una nuova piattaforma a cui si potrà accedere tramite il seguente link:https://servizionline – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/contactcenter/elencopratiche – aspx?CCAT=SCUO&P=100 Quest’ultimo verrà pubblicato nella sezione Notizie del sito del Comune di Vasto e sui canali social del’Ente (Facebook, Instagram e WhatsApp). Ricordiamo che per attivare la procedura è necessario essere in possesso di SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).Per tutte le informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo di posta elettronica ufficioscuole@comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – recita il testo pubblicato online. ch.it oppure, in caso di difficoltà, rivolgersi all’ufficio ServiziEducativi (Piazza Barbacani, piano secondo) nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle 10:30 alle 12:30, giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 16:30″.

