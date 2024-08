Vasto, Dal 26 agosto sul portale del sito del Comune di Vasto sono aperte le iscrizioni alla mensa scolastica

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nell’ambito del processo di digitalizzazione e informatizzazione dei servizi comunali – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora all’Istruzione, Paola Cianci – anche l’iscrizione alla mensa scolastica dovrà essere effettuata tramite un portale che sarà disponibile, sul sito istituzionale del Comune di Vasto, dal prossimo 26 agosto – Per tale ragione invitiamo le cittadine ed i cittadini a premunirsi di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE ) necessari per poter effettuare l’accesso – Per tutte le informazioni è possibile inviare una email all’ indirizzo di posta elettronica ufficioscuole@comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it oppure, in caso di difficoltà, rivolgersi all’ufficio Servizi Educativi (Piazza Barbacani, piano secondo) nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle 10:30 alle 12:30, giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 16:30.A breve provvederemo a pubblicare, attraverso i canali social, il link per effettuare l’accesso al nuovo portale del Comune di Vasto (Facebook, Instagram e WhatsApp).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it