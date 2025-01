Vasto, Dal 31 gennaio parte il corso gratuito di lingua inglese al Centro Berlinguer

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Un corso gratuito di inglese, dedicato all’apprendimento dei fondamenti della lingua, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vasto nell’ambito del Progetto Giovani, sarà avviato da venerdì 31 gennaio 2025. Le lezioni, tenute dalla docente 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐀𝐥𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢, si svolgeranno al Centro Berlinguer, in Via Anelli 71, e sono rivolte alle persone dai 12 ai 35 anni – precisa la nota online. «È un’occasione preziosa per i nostri giovani che – per il sindaco 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐧𝐚 – potranno acquisire competenze fondamentali in una lingua sempre più importante per il futuro lavorativo e personale». «Con il corso di inglese – commenta l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐚𝐧𝐜𝐢- vogliamo offrire alle ragazze e ai ragazzi un’opportunità concreta per ampliare i propri orizzonti in un contesto inclusivo, gradevole e di apprendimento – riporta testualmente l’articolo online. La lingua inglese cresce sempre di più per diffusione e importanza, è fondamentale conoscerla per potersi inserire con maggiore facilità nel mondo del lavoro che è sempre più competitivo». Il corso di inglese base è progettato per fornire una solida base teorica e pratica della lingua – si legge sul sito web ufficiale. Strutturato in venti lezioni, il corso presenta approfondimenti grammaticali, vocaboli essenziali ed espressioni utili per situazioni quotidiane – si apprende dalla nota stampa. Ogni lezione comprende una sezione di grammatica, esempi pratici e vocabolario – recita il testo pubblicato online. Ci saranno anche diversi esercizi autovalutativi e un test finale per consolidare l’apprendimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Le iscrizioni possono essere effettuate telefonando al numero 3517167589 o inviando un’email a centroberlinguer@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it