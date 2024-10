Vasto, Dal 6 novembre prende il via il corso gratuito di scrittura dinamica

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il 6 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 partirà, presso il Centro Berlinguer in Via Anelli a Vasto, il laboratorio gratuito di scrittura dinamica, promosso dal Progetto Giovani – aggiunge la nota pubblicata. “Una interessante opportunità a titolo gratuito per i giovani che vogliono coltivare – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – la passione ppoler la scrittura – si apprende dal portale web ufficiale. Un laboratorio in uno spazio pubblico è importante per la socializzazione e l’inclusione tra le nuove generazioni”. “Il corso sarà tenuto dalla docente Giovanna Colantonio – specifica l’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci – ed è rivolto alle ragazze ed i ragazzi che hanno un’età tra i 12 e i 35 anni che vogliono sperimentare il mondo della scrittura giornalistica approfondendo argomenti quali copywriting, storytelling turistico e scrittura web, letteraria, tecnica – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, dopo una panoramica sulle differenti tipologie di scrittura (teoria + pratica), verrà simulata una redazione giornalistica che darà vita ad un magazine distribuito in tutta la città. Un’esperienza interessante di aggregazione e lavoro di squadra, stimolante per le nuove generazioni sotto il profilo formativo e professionale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it