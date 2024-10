Vasto, Dalla prossima settimana saranno aperti i termini del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore alle Politiche abitative Anna Bosco informano che la prossima settimana saranno aperti i termini per il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel territorio del Comune di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Menna e Bosco ricordano che «potranno partecipare al bando coloro che hanno la cittadinanza italiana – si legge sul sito web ufficiale. Per i cittadini stranieri, è necessaria la residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I richiedenti non devono avere riportato condanne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il valore dell’ISEE deve risultare non superiore all’importo annuo di euro 15.853,63. Questi sono solo alcuni dei requisiti indicati nel bando – Consigliamo, – hanno evidenziato il sindaco e l’assessore – prima di presentare la richiesta di controllare con attenzione se si è in possesso di tutte le caratteristiche richieste – Si procederà quindi alla formazione di una graduatoria per far fronte all’emergenza abitativa – si legge sul sito web ufficiale. E’ importante per questa Amministrazione dare l’opportunità di concedere a chi ha necessità di un’abitazione di concorrere ad un nuovo bando».

