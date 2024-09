Vasto, De Falco dirigente per la gestione amministrativa della Polizia Locale, procedura corretta nell’ambito dell’autonomia organizzativa del Comune

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:In un comunicato del 30 maggio 2024, il sindacato Csa aveva espresso perplessità riguardo alla legittimità dell’incarico assegnato al segretario generale dott. Pasquale De Falco come dirigente amministrativo della Polizia Locale di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tuttavia, aggiornamenti recenti hanno fornito informazioni che smentiscono categoricamente tali preoccupazioni, evidenziando anche in questa occasione la massima correttezza e trasparenza delle procedure adottate dall’Ente – In merito alle presunte irregolarità sollevate dal sindacato, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che «in esito all’istruttoria condotta e all’esame della documentazione fornita dal Comune di Vasto, e tenuto conto del puntuale riscontro inviato a sostegno della legittimità delle scelte operate dall’Ente, la verifica avviata si è chiusa senza rilievi». Nel mese di luglio, il Comune di Vasto ha ribadito la correttezza delle procedure e delle scelte organizzative adottate, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, attraverso diverse note indirizzate alla Funzione Pubblica/Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione Abruzzo e alla Prefettura di Chieti – precisa la nota online. L’Ente ha inoltre sottolineato che è stata sempre garantita la piena autonomia del Corpo della Polizia Locale, come previsto dalla normativa vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il rapporto esclusivo e diretto tra il sindaco Francesco Menna e il Comandante della Polizia Locale non è stato in alcun modo compromesso dalla scelta organizzativa dell’amministrazione, motivata anche dalla ragionevole necessità di contenere la spesa pubblica – si legge sul sito web ufficiale.

