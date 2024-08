Vasto, Dedicata a San Benedetto l’area di località Canale

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’area di località Canale rappresenta una delle zone più belle e naturalistiche della costa vastese – Dalla Statale 16 è possibile raggiungere attraverso comodi accessi la spiaggia e apprezzare un meraviglioso e suggestivo paesaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa zona solo recentemente è stata restituita alla comunità. Era frequentata da persone che, grazie alla concessione da parte di Ferrovie dello Stato, potevano usufruirne pagando una piccola quota – viene evidenziato sul sito web. Nonostante i permessi siano scaduti e non rinnovati le aree hanno continuato ad essere occupate, da manufatti, piccole imbarcazioni, recinzioni e costruzioni – aggiunge la nota pubblicata. Nell’ottobre 2018 sono state emesse delle diffide per demolire le strutture realizzate a Canale – I cittadini virtuosi hanno provveduto a rimuoverle altri hanno desistito – riporta testualmente l’articolo online. Il Comune di Vasto in accordo con la Provincia di Chieti (divenuta nel frattempo titolare dell’area per la realizzazione della Via Verde Costa dei Trabocchi) ha provveduto allo sgombero ed al ripristino dei luoghi – aggiunge la nota pubblicata. “Questa parte di litorale è stata aperta a tutti – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo operato per offrire alla comunità un bene comune, un patrimonio condiviso per favorire il benessere, di tutti – precisa il comunicato. Ho voluto dedicare questo bellissimo spazio a San Benedetto perché prima di tutto perché è il protettore dell’Europa e poi per ricordare che – ha detto il sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna – l’Abruzzo ha un ricco patrimonio culturale e spirituale germogliato dalle radici dell’ideale monastico a dimostrarlo è la numerosa presenza di abbazie, monasteri, conventi, chiese ed eremi – precisa la nota online. Luoghi dove i monaci non volevano semplicemente abitare, ma vivere per dedicarsi all’’ ascolto, l’atteggiamento religioso per eccellenza – si apprende dal portale web ufficiale. Noi, abituati all’ipercomunicazione digitale non conosciamo più quel sacro tacere – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo è un gran produttore di silenzio, di sobria bellezza: queste le caratteristiche della lunga storia del monachesimo abruzzese, che emergono dallo stupefacente messaggio di San Benedetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella nostra città non registriamo tracce di benedettini, ma sono certo che questo luogo sarebbe stato apprezzato dai monaci ed è per questo che ho voluto dedicarlo a San Benedetto”. Per l’occasione la benedizione è stata affidata a Dom Luigi Maria Di Bussolo dell’abbazia di Montecassino che ha ricordato la figura di San Benedetto messaggero di pace e fondatore dell’ordine benedettino che scrisse per i suoi monaci la Regola, Ora et labora “Prega e lavora”. Erano presenti insieme al sindaco Francesco Menna, l’assessore Anna Bosco, il consigliere provinciale e comunale Alessandro La Verghetta e Giuseppe Di Marco presidente di Legambiente Abruzzo –

