Vasto, Diciassette nuove piante messe a dimora a Vasto grazie al progetto “Piantiamo Alberi e Ricicliamo Smartphone”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Nella mattinata di oggi, 18 dicembre 2024, nel parcheggio intitolato a Silvino Michetti, sono state collocate sei piante di agrifoglio e quattro di alloro – riporta testualmente l’articolo online. Sette piante di alloro sono state posizionate, invece, in via Salvo D’ Acquisto, nei pressi del monumento dedicato ai caduti di Nassirija – si legge sul sito web ufficiale. Gli alberi, donati dal Lions Club Vasto Host nell’ambito del virtuoso progetto “Piantiamo Alberi e Ricicliamo Smartphone”, sono stati messi a dimora alla presenza dell’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano in rappresentanza dell’Amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Oggi abbiamo messo a dimora ben diciassette piante», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Barisano – «Proseguiamo quindi il nostro lavoro per rendere Vasto una città sempre più bella, verde, sostenibile e attenta alla qualità della vita di tutti – Questo– sottolineano sindaco e assessore- non è solo un investimento ambientale, ma un simbolo concreto del nostro impegno per ridurre le emissioni, abbattere l’inquinamento e offrire ai cittadini spazi verdi accoglienti – aggiunge la nota pubblicata. Anticipiamo, infine, che nel 2025 proseguiranno le piantumazioni in città, in particolar modo nelle aiuole vuote presenti sul territorio comunale».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it