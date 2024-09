Vasto, Domani 12 settembre parte il servizio trasporto scolastico: gli orari e i percorsi

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il servizio di trasporto scolastico partirà domani 12 settembre in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico affidato alla Società Turismo Fratarcangeli Cocco Spa, aggiudicataria della gestione in seguito alla procedura di gara ad evidenza pubblica – si legge sul sito web ufficiale. I percorsi di appartenenza di ciascun utente e i relativi orari sono specificati nella tabella esplicativa pubblicata su questa pagina – si legge sul sito web ufficiale. Per motivi di privacy in corrispondenza del cognome indicato per esteso segue il nome puntato – recita il testo pubblicato online. Gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (medie) dovranno attendere lo scuolabus sulla strada coincidente con il percorso indicato nella suddetta tabella (es. residenza in Via Casetta, attesa dello scuolabus in Via Del Porto), mentre i bambini dell’infanzia verranno prelevati presso l’abitazione – I genitori dei bambini dell’infanzia e della primaria (o altri adulti incaricati) dovranno tassativamente essere presenti anche al momento del ritorno, nello stesso punto in cui il mezzo ha effettuato il prelievo – Previo rilascio di apposita autorizzazione, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado (medie) potranno non essere accompagnati – precisa il comunicato. Gli orari indicati nella tabella verranno meglio definiti nel corso dei primi giorni di espletamento del servizio – recita il testo pubblicato online. Nei prossimi giorni verranno comunicate le informazioni relative alla modalità di pagamento – Nel caso in cui le famiglie che abbiano fatto formale richiesta decidano di non utilizzare più lo scuolabus possono inviare una comunicazione all’indirizzo email: comune – vasto@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto – riporta testualmente l’articolo online. ch.it Il file è disponibile in allegato scorrendo verso il fondo di questa pagina – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it