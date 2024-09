Vasto, Erosione costiera, Menna e Fioravante: «Tema delicato e ricco di variabili»

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:«Siamo sempre attenti alle tematiche che riguardano l’erosione della costa – si apprende dal portale web ufficiale. Partecipiamo sempre con grande interesse alle iniziative volte alla formazione riguardante questo fenomeno – recita il testo pubblicato online. Cerchiamo di trarre spunto da appuntamenti come questo per mettere in atto azioni in grado di mitigare le conseguenze dell’erosione della costa, accelerata anche dai cambiamenti climatici – aggiunge la nota pubblicata. Siamo impegnati anche noi con l’Ufficio Lavori pubblici con alcuni progetti per cercare di fermare il fenomeno erosivo su alcuni tratti del nostro litorale in modo da difenderlo – riporta testualmente l’articolo online. Il tema è delicato e nel suo trattamento bisogna tenere conto di molte variabili». Lo affermano il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante a margine del convegno-dibattito dal titolo “Erosione Coste – Proposte operative a contrasto del fenomeno” che si è tenuto oggi, 27 settembre, nei locali dell’hotel “L’Aragosta” di Casalbordino – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it