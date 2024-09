Vasto, Estrazione per l’assegnazione di posteggi temporanei per la vendita di cibo e bevande durante le festività patronali

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Gli espositori interessati sono informati che, a causa delle numerose richieste per i posteggi temporanei dedicati alla vendita di cibo e bevande durante le festività patronali (riservati ai venditori ambulanti di prodotti alimentari), si dovrà procedere con un’estrazione per assegnare le postazioni disponibili – precisa la nota online. Sono previste 6 postazioni in Piazza del Popolo e 15 sul Lungomare Cordella (tra via Itaca e Piazza della Guardia Costiera). L’estrazione avverrà in una seduta pubblica martedì 17 settembre alle 12:30 presso l’Ufficio Commercio e Attività Produttive sito in Corso Nuova Italia n. 1 (piano primo).

