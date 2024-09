Vasto, Fernanda D’Ercole canta Mina, il 29 settembre appuntamento al Teatro Rossetti

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Vasto invita la cittadinanza a partecipare al concerto “Fernanda D’Ercole canta Mina”, che si terrà il 29 settembre alle ore 18:00 presso il Teatro Rossetti di Vasto – recita il testo pubblicato online. Questo evento non solo celebra la straordinaria carriera di Mina, una delle più grandi voci della musica italiana, ma offre anche l’opportunità di apprezzare il talento dei musicisti Donato Santoianni, Marco Salvatore, Giuseppe D’Angelo, Marco Molino, Lorenzo Mastrogiuseppe e Antonio Salvador Conte – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Questo evento di grande rilevanza culturale si inserisce perfettamente nel calendario dei festeggiamenti in onore di San Michele, patrono di Vasto, contraddistinto da giorni che per la nostra comunità sono simbolo di tradizione, fede e unità. Il concerto, gratuito, sarà dunque un’occasione per celebrare l’arte e la musica e per passare una piacevole serata insieme», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web.

