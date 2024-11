Vasto, Festa dell’albero, gli assessori Barisano e Cianci incontrano gli studenti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:In un’atmosfera caratterizzata dai vivaci colori autunnali gli assessori Gabriele Barisano e Paola Cianci questa mattina, 21 novembre 2024, in occasione della Festa dell’albero, hanno visitato i plessi Figlie della Croce, Peluzzo, Spataro, Smerilli e San Lorenzo – riporta testualmente l’articolo online. Domani sarà la volta di altri istituti cittadini, in un percorso che unisce studenti e comunità attorno a un simbolo universale: l’albero, appunto, emblema di vita, sostenibilità e futuro – recita il testo pubblicato online. A tal proposito sono state consegnate alle scuole delle giovani piante che, con il tempo, cresceranno vigorosamente – «Questo è un buon momento per riflettere ancora una volta sull’importanza del verde nella nostra vita quotidiana e sul ruolo cruciale che tutti possiamo svolgere nella tutela dell’ambiente – si apprende dalla nota stampa. Gli alberi, con le loro radici salde e i rami protesi verso il cielo, ci insegnano che il cambiamento nasce da una base solida e da uno slancio verso il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. È fondamentale che le nuove generazioni coltivino questa consapevolezza, perché sono loro i semi di un mondo più sostenibile e armonioso», commenta l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – recita il testo pubblicato online. «La scuola è il miglior terreno fertile per seminare valori virtuosi che cresceranno, come alberi, nei cuori dei cittadini e delle cittadine di domani», aggiunge l’assessora all’Istruzione Paola Cianci – aggiunge la nota pubblicata. «Vogliamo trasmettere – continua Cianci – l’importanza del rispetto per l’ambiente e del legame profondo con la natura – si apprende dal portale web ufficiale. Questi momenti di condivisione sono a mio avviso preziosi per coltivare una comunità sempre più consapevole e responsabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio a questo proposito le dirigenti scolastiche e le insegnanti per il loro lavoro quotidiano».

