Vasto, Festa di San Michele Arcangelo, il programma dell’edizione 2024

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Pubblicato il programma della festa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto – L’organizzazione di questo importante evento dedicato al protettore della città è il frutto di un impegno sinergico intenso e costante, nonché di una pianificazione accurata e complessa che anche quest’anno ha alimentato la curiosità della comunità. La tre giorni di feste verrà aperta sabato 28 settembre con una serata promossa dall’azienda di trasporti Donato Di Fonzo e F.lli Spa che intende così celebrare i novant’anni di storia (1934-2024): a partire dalle ore 21.30, la serata offrirà due spettacoli gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza: i Senza Resa, cover band ufficiale di Vasco Rossi, e il format “Nei ‘90 io c’ero”, un viaggio musicale negli anni ’90 con DJ e ballerini professionisti – Il 29 settembre la giornata si aprirà con il raduno di veicoli storici alle 9.30 in Piazza Rossetti – aggiunge la nota pubblicata. Durante la giornata avranno luogo le Sante Messe a Santa Maria Maggiore alle ore 7.30, 10.15, 11.30 (presieduta dall’Arcivescovo Bruno Forte) e 19.00. Alle ore 16.00 nel centro storico è prevista l’esibizione bandistica itinerante a cura della Banda San Martino Incoronata di Vasto – Alle 20.30, presso i Giardini d’Avalos, avrà luogo il concerto bandistico “Soirée”. Alle 21.30, in Piazza Rossetti, il concerto de “La Differenza”. La giornata finale della festa, il 30 settembre, prevede le Sante Messe a Santa Maria Maggiore alle 7.30, 10.15 e 18.00 (presieduta dall’Arcivescovo Bruno Forte). Alle 19.00 avrà inizio la solenne processione del Patrono per le strade del centro storico – recita il testo pubblicato online. Alle ore 20.30 nei Giardini d’Avalos torna il concerto bandistico “Soirée”. La giornata conclusiva del calendario dei festeggiamenti sarà animata a partire dalle ore 21.30 dal concerto di Anna Tatangelo in Piazza Rossetti, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico – Per ulteriori dettagli sulle numerose iniziative previste dal programma si rimanda al calendario generale diffuso sui canali social dell’Ente e dagli organi di stampa – si apprende dal portale web ufficiale. «Le festività patronali costituiscono un momento fortemente identitario della nostra comunità. Questo è un calendario ricco di appuntamenti che sapranno superare a pieni voti le attese della comunità. Ringraziamo tutti coloro i quali, come ogni anno, danno il loro contributo all’organizzazione di questa importante manifestazione in onore del protettore della nostra città», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. L’Amministrazione precisa che il lunapark per i più piccoli sarà posizionato in centro nel Piazzale Histonium mentre le altre attrazioni viaggianti saranno collocate a Vasto Marina sul Lungomare Ernesto Cordella – viene evidenziato sul sito web. L’area dedicata alle postazioni gastronomiche sarà ubicata nel centro storico, in Piazza del Popolo, e a Vasto Marina sempre in Lungomare Cordella – L’area dedicata alle postazioni gastronomiche sarà ubicata nel centro storico, in Piazza del Popolo, e a Vasto Marina sempre in Lungomare Cordella – si legge sul sito web ufficiale. Il centro storico ospiterà poi un mercatino in via Cavour, mentre, in via 24 maggio, saranno collocati gli stand dolciari.

