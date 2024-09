Vasto, Festa di San Michele, Luna Park e Street Food in Piazza Fiume a Vasto Marina

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Per ragioni di sicurezza, è stato stabilito di posizionare il Luna Park e l’area Street Food in Piazza Fiume a Vasto Marina – Pertanto dalle ore 06:00 del 28 settembre 2024 alle ore 24:00 del 1 ottobre 2024, sono istituiti il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Piazza Fiume, dall’intersezione con Via Donizetti fino all’area parcheggio a sud dell’ex stazione ferroviaria – si apprende dal portale web ufficiale. E’ previsto inoltre, per agevolare il transito dei residenti di Piazza Fiume, il doppio senso di marcia in Via Teofilo Patini, intersezione con Corso Zara – si apprende dal portale web ufficiale.

