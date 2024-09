Vasto, Festa patronale San Michele Arcangelo, modifiche alla viabilità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:In occasione dei festeggiamenti per il patrono San Michele Arcangelo, da oggi, 25 settembre al 1 ottobre 2024 sono previste modifiche alla circolazione dei veicoli – In Via Cavour, nel tratto tra Piazza Marconi e Piazza Rossetti, e in via XXIV Maggio, divieto di transito e sosta dalle 06:00 del 28 settembre 2024 alle 24:00 del 1 ottobre 2024. Nell’area di Piazzale Histonium, destinata all’installazione di un mini luna park, non sarà possibile parcheggiare dalle 06:00 di oggi, 25 settembre, fino alle 24:00 del 1 ottobre – In Piazza del Popolo e in Via San Pietro, all’intersezione con Via Buonconsiglio, invece, divieto di transito e sosta dalle 06:00 del 28 settembre fino alla mezzanotte del 1 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. In Largo Saraceni, divieto di transito e sosta dalle 06:00 del 28 settembre fino alle 03:00 del 1 ottobre – Infine, Piazza Rossetti, nel tratto compreso tra Via Cavour e Corso Garibaldi, sarà chiusa al traffico dalle ore 06:00 del 28 settembre fino alle 24:00 del 1 ottobre – si apprende dalla nota stampa. Le limitazioni previste a Vasto Marina, da oggi 25 settembre fino alle 24:00 del 1 ottobre interesseranno il Lungomare E. Cordella Nord, nel tratto che va dai parcheggi sud e nord della Rotonda fino all’ingresso della S.S. 16, e il Lungomare E. Cordella Sud, dove saranno in vigore divieti di transito e sosta – In occasione della processione prevista per il 30 settembre 2024, dalle ore 15:00 alle 21:00 sono vietati sia il transito che la sosta lungo Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via Marchesani, Via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio, Corso Italia, Via San Michele, Belvedere San Michele e Largo Manganelli – precisa il comunicato. Dalle ore 18:00, su Via San Michele all’intersezione con Via del Giglio, sarà vietato il transito con obbligo di svolta a sinistra –

