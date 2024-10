Vasto, Festival dei Capodogli, il 12 ottobre presentazione di un saggio sulle migrazioni e laboratorio creativo

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il 12 ottobre 2024, in occasione della Giornata mondiale delle specie migratorie, torna il festival “I Sette Capodogli” con due eventi a Vasto – Alle 18:00, nella Sala Aldo Moro, sarà presentato il saggio naturalistico “Viaggiatori straordinari – Storie di animali e migrazioni” di Alessandro Montemaggiori, Fulvio Fraticelli e Fabrizio Bulgarini – aggiunge la nota pubblicata. In mattinata, Montemaggiori e Fraticelli, rinomati ornitologi, terranno una lezione sulle migrazioni per gli studenti dell’ITSET “Filippo Palizzi”. Durante tutta la giornata, in Piazza Barbacani, si svolgerà il laboratorio creativo “Balena di lana”, organizzato da NearteNeparte Art&Craft, Dgiraffa Moda e Nuova Libreria – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle 10:00 alle 13:00, si realizzeranno modelli in feltro di balene e pecore, mentre dalle 15:30 alle 17:30 sono previste attività di decorazione di t-shirt e pittura con lana cardata – viene evidenziato sul sito web. La giornata sarà arricchita da degustazioni enogastronomiche e momenti musicali – precisa la nota online. Per partecipare, contattare Nuova Libreria al numero 333-4282363. Gli appuntamenti erano inizialmente previsti per il 21 settembre, ma sono stati rinviati per motivi organizzativi – aggiunge la nota pubblicata. «Invitiamo la cittadinanza – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – a partecipare a questi appuntamenti organizzati in collaborazione con la Riserva Naturale di Punta Aderci, la Nuova Libreria e il Gruppo Fratino – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo le grandi emozioni del decennale dello spiaggiamento e la prima verifica delle condizioni delle carcasse – sottolineano entrambi – abbiamo accolto con entusiasmo la notizia della possibilità di recuperare, nei prossimi anni, gli scheletri dei tre capodogli deceduti».

