Vasto, Festival “I sette Capodogli” per ricordare il decimo anniversario dello spiaggiamento

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono trascorsi 10 anni dallo spiaggiamento dei Sette Capodogli sulla spiaggia di Punta Penna, avvenuto il 12 settembre 2014. In occasione di questo importante anniversario il Comune di Vasto si fa promotore del Festival “I Sette Capodogli” che prevede un’ampia programmazione culturale nella quale spiccano – venerdì 13 settembre, dalle ore 10.00 – la Cerimonia di intitolazione ai Sette Capodogli del viale sopra la Riserva di Punta Aderci, e la liberazione simbolica di una tartaruga marina, operata dal Centro Studi Cetacei, che coordinò le operazioni di soccorso 10 anni fa, infine una Tavola Rotonda dal titolo: “RITORNO AL MARE: Lo spiaggiamento dei Capodogli di Vasto, 10 anni dopo – aggiunge testualmente l’articolo online. ” con la partecipazione della Riserva Naturale Punta Aderci, Centro Studi Cetacei, Università degli Studi di Bari, Università del Molise, WWF- Casa Pelagos, Centro Studi Naturalistici Onlus,Ketos – Centro euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, Istituti Zooprofilattici di Lazio-Toscana e Abruzzo-Molise, Servizio Veterinaria ASL Vasto e Ufficio Circondariale Marittimo Vasto – riporta testualmente l’articolo online. «Con tale iniziativa, l’Amministrazione Comunale Vastese, intende riaccendere nella Comunità l’interesse e la partecipazione nei confronti di un avvenimento memorabile, non solo per lo spiaggiamento di tanti capodogli, – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – ma anche e soprattutto per la mobilitazione di centinaia di persone, che permise di restituirne ben quattro al mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Museo Diffuso del Capodoglio inaugurato ’anno scorso nella Riserva Naturale di Punta Aderci rappresenta solo l’inizio di un percorso di memoria e riflessione che, coinvolgendo enti ed istituzioni nell’ambito di una programmazione culturale ampia e coesa, possa far diventare Vasto, negli anni a venire, un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nel nome dei capodogli – aggiunge la nota pubblicata. Lo spiaggiamento dei sette capodogli di Vasto è stato inoltre – hanno concluso Menna e Barisano – un avvenimento sovrapponibile ad un analogo spiaggiamento avvenuto a Capoiale del Gargano, nel Comune di Cagnano Varano, 5 anni prima, di cui ricorre quest’anno il quindicesimo anniversario – La coincidenza è tanto più importante in quanto parliamo di due territori legati da forti vincoli culturali, spirituali ed economici, tanto per la migrazione annuale della transumanza, che per il culto di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto». In occasione del decimo anniversario verrà dunque istituito un gemellaggio tra le due città, nel nome dei Capodogli e in ragione di questo l’Amministrazione di Cagnano Varano interverrà alla Tavola Rotonda – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo è realizzare congiuntamente un Festival che possa abbracciare due territori per terminare a Cagnano Varano nell’anniversario dello spiaggiamento del Gargano, l’11 dicembre 2024. Gli eventi avranno avvio ufficiale l’otto settembre presso la Nuova Libreria con un ricordo dello spiaggiamento a cura del Comitato Litorale Vivo, dal titolo “Quel giorno all’alba – viene evidenziato sul sito web. .” cui seguirà la presentazione del romanzo “crime” a sfondo naturalistico dello scrittore e naturalista Stefano Taglioli: “Hood tre in uno” (ed. Menabò). La giornata del 12, anniversario dello spiaggiamento, verrà invece dedicata agli studenti delle scuole vastesi, e ai più piccoli – precisa la nota online. In mattinata -alle ore 10.30 presso l’Auditorium dell’ITSET F. Palizzi” -verrà proiettato “Sonic Sea” documentario di Michelle Dougherty e Daniel Hinerfield sull’inquinamento acustico dei mari, vincitore di due Emmy Awards. Ad introdurre il film Carlotta Nonnis Marzano, ricercatrice nel dipartimento di biologia dell’Università di Bari, che ne ha curato i sottotitoli italiani – precisa la nota online. Presso la spiaggia di Punta Penna invece si svolgerà dalle ore 9.00 un originale laboratorio a cura dell’illustratrice termolese Laura Fanelli, dal titolo “Punta Penna, pennelli e carta” con la collaborazione della Riserva di Punta Aderci e la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Pantini-Pudente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel pomeriggio “Nella bocca della Balena” presso la Nuova libreria dalle ore 17.30 si alterneranno momenti di laboratorio creativo e di lettura per i più piccoli, a cura di Franco Sacchetti ed Emanuela Petroro, con l’intervento di Laura Fanelli che presenterà “Scopriamo i cambiamenti climatici” e altri suoi libri illustrati – Il Festival si intersecherà inoltre con la programmazione di “Scienza dell’onda e della vela”promossa da VastoScienza in collaborazione con Circolo Nautico Vasto e Polo Liceale “R. Mattioli”, un’occasione per vivere il mare attraverso la scuola e fare scuola con il contributo del mare; terminerà il 21 settembre sempre presso la Nuova Libreria, dove alle 17.00 si svolgerà “Balena di lana” un laboratorio creativo di cardatura per bambini a cura di Dgiraffa e a seguire, alle ore 19.00, l’ornitologo e conservazionista Alessandro Montemaggiori ci presenterà il saggio “Viaggiatori straordinari : storie di animali e migrazioni” (ed. Orme) scritto con Fabrizio Bulgarini e Fulvio Fraticelli, con una pregevole prefazione di Jared Diamond. Il Festival “I Sette Capodogli” 2024 è promosso dal Comune di Vasto, Riserva Naturale di Punta Aderci, Nuova Libreria e Gruppo Fratino Vasto, in collaborazione con: Comune di Cagnano Varano, Polo Liceale “Pantini-Pudente”, Polo Liceale “R. Mattioli”, Istituto Tecnico StataleEconomico e Tecnologico “F. Palizzi”, Università del Molise, Università degli Studi di Bari, Centro Studi Cetacei, WWF Italia, VastoScienza, Centro Studi Naturalistici Onlus, Ketos – Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, Ass. arTeaLter, Circolo Nautico Vasto, Comitato Litorale Vivo – riporta testualmente l’articolo online.

