Vasto, Gaetano Cupello nuovo Prefetto di Chieti, gli auguri di Menna e Della Penna

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore alla Sicurezza Carlo Della Penna formulano al nuovo Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, i migliori auguri di buon lavoro – «La nomina rappresenta un riconoscimento delle comprovate qualità professionali e del lungo e apprezzato percorso istituzionale», dichiarano – aggiunge testualmente l’articolo online. «Siamo certi che l’esperienza maturata in altri ruoli di grande responsabilità, sia presso la Prefettura di Napoli che nelle numerose altre realtà territoriali in cui ha prestato servizio, consentirà al nuovo Prefetto di guidare con autorevolezza e saggezza le delicate dinamiche della nostra Provincia – viene evidenziato sul sito web. La consolidata competenza nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e nella gestione di situazioni complesse, maturata nei tanti incarichi svolti, rappresenterà senza dubbio un valore aggiunto per il nostro territorio», hanno sottolineato Menna e Della Penna – si legge sul sito web ufficiale. «La collaborazione tra le istituzioni locali e la Prefettura è da sempre un elemento fondamentale per garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini – In tale prospettiva, auspichiamo una sinergia proficua tra le nostre amministrazioni, continuando il lavoro iniziato con il precedente Prefetto Mario Della Cioppa, che ringraziamo», hanno concluso entrambi.

