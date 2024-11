Vasto, Giornata contro la violenza sulle donne: il 24 ed il 25 novembre a Vasto lo spettacolo della poetry slam Gloria Riggio

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne a Vasto andrà in scena lo spettacolo di poesia orale e performativa Periodi Ipotetici ideato dalla poetry slam Gloria Riggio, protagonista dell’evento accompagnata dalle musiche originali di Fabio Schember e Davide Campanile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento si svolgerà il 24 novembre, alle ore 18:00 al Teatro Rossetti, promosso dal Centro Antiviolenza Comunale Donna Attiva dall’Associazione Dafne e dall’Assessorato all’Inclusione Sociale del Comune di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ingresso è gratuito ed aperto alla cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. Il 25 novembre, alle ore 9:00, al Teatro Madonna dell’Asilo, lo spettacolo sarà destinato ad alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado e promosso nell’ambito dell’iniziativa #SempreLibera dalla Consulta Giovanile insieme all’assessorato alle Politiche Giovanili e all’Istruzione ed in collaborazione con il Centro Antiviolenza DonnAttiva, l’Associazione Dafne, l’Associazione Patate Bollenti e la Colletiv3 Malamend3. Si tratta in sostanza di un invito al dubbio sui temi sociali e collettivi, su quelli interiori e individuali, e sulla connessione inestinguibile tra le due cose – Un luogo astratto e concreto all’interno del quale, per lo spazio della sua apertura, indagare attraverso la poesia possibili altre vie legate alle idee di resistenza, casa, corpo, violenza, laddove i plausibili altri vissuti ci appartengono allo stesso modo del nostro e consentono di comprenderlo o, se non altro, di porgli delle domande – «Eventi come quelli in programma – dichiara il sindaco Francesco Menna – rappresentano un’importante occasione per ribadire il nostro “no” alla violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio gli assessori Bosco e Cianci, la Consulta Giovanile, il centro antiviolenza DonnAttiva, l’associazione Dafne e tutte le altre realtà associative per il loro impegno in questa battaglia di civiltà».«Sarà un’esperienza emotivamente coinvolgente, capace di avvicinare il pubblico a questioni sociali complesse come la violenza di genere, la resistenza e il senso di appartenenza – si apprende dal portale web ufficiale. Gloria Riggio, con la sua esperienza e i suoi successi a livello nazionale e internazionale ci donerà un importante momento di riflessione per cui è doveroso ringraziare per l’organizzazione e per il prezioso lavoro svolto Licia Zulli e tutto il suo gruppo di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. L’ingresso gratuito è un ulteriore segnale dell’impegno a rendere l’evento accessibile e inclusivo e per stimolare una vera riflessione collettiva – Un momento prezioso non solo per ricordare l’importanza della lotta contro la violenza sulle donne, ma anche per celebrare il ruolo di tutti nella costruzione di una società più consapevole e giusta», ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Anna Bosco – recita il testo pubblicato online. «Sempre Libera è diventato un appuntamento fisso – dichiarano l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci e la Presidente della CGV, Marta Del Negro – che ogni anno si aggiunge ai tanti organizzati nella nostra città per dire basta alla violenza di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Purtroppo in molte famiglie il patriarcato è ancora fortemente radicato e per questo è importante che i giovani abbiamo l’opportunità di confrontarsi tra di loro, di conoscere e fare rete con le realtà del nostro territorio che hanno al loro interno figure professionali e di esperienza in grado di dare i consigli giusti per poter affrontare situazioni delicate, personali o vissute da persone vicine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vogliamo contribuire – concludono – a diffondere solidarietà e allo stesso tempo a combattere una mentalità brutale che oggi genera ancora troppe vittime nel silenzio della paura – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie a tutte e tutti coloro che ci accompagnano in questa esperienza».

