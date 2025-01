Vasto, Giorno della Memoria, a Vasto diversi appuntamenti per gli studenti

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione del Giorno della Memoria, la Città del Vasto ha celebrato l’importanza del ricordo e della riflessione con eventi dedicati agli studenti delle scuole medie e superiori – Le iniziative, organizzate con la collaborazione dell’ANPI e della Consulta Giovanile, hanno visto una grande partecipazione da parte della comunità scolastica cittadina – viene evidenziato sul sito web. Nella mattinata del 27 gennaio 2025 presso la Città del Cinema è stato proiettato “Resistance – La voce del silenzio”, riservato agli studenti delle classi terze delle scuole medie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un film intenso che ha raccontato la resistenza silenziosa contro l’orrore della Shoah, offrendo ai ragazzi una riflessione sul coraggio, la solidarietà e la forza della memoria – si legge sul sito web ufficiale. Sempre il 27 gennaio, in serata, il Teatro Rossetti ha ospitato lo spettacolo teatrale “Shoah. Un pass per l’Olocausto”, liberamente ispirato a “Incidente a Vichy” di Arthur Miller. Lo spettacolo, realizzato dall’Associazione “Amici del Teatro” di Ortona, ha esplorato le dinamiche di colpa, responsabilità e umanità di fronte alla tragedia dell’Olocausto – riporta testualmente l’articolo online. Ieri mattina, 28 gennaio, lo stesso spettacolo è stato replicato per gli studenti delle scuole superiori, con due distinti appuntamenti alle ore 09:00 e 11:00 al Teatro Rossetti – aggiunge la nota pubblicata. «Ogni anno il Giorno della Memoria – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗗𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗮𝘁𝘁𝗮 – costituisce un momento fondamentale per la nostra comunità e in particolare per i giovani che sono il nostro presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Conoscere significa essere liberi, vivere la libertà significa essere corresponsabili, rispettare l’altro significa essere coraggiosi e avere compassione per chiunque ci è posto accanto – aggiunge testualmente l’articolo online. La torcia della memoria va tenuta alta da chi ha più strada davanti, i nostri giovani, affinché, come ha affermato la nostra concittadina Liliana Segre, quell’abisso di orrore che fu l’Olocausto non si perda in poche righe tra le pagine dei libri di scuola – si legge sul sito web ufficiale. Solo se ciascuno di noi, grazie alla Cultura, avrà cura della propria coscienza critica, eviterà che ciò che è stato torni a ripetersi: solo così l’odio che anima i conflitti in corso in oltre sessanta luoghi del mondo, dell’Ucraina a Gaza a tanti altri meno conosciuti, quell’odio che si abbatte su vittime innocenti con uguale efferatezza potrà essere sconfitto per sempre».«Portare il racconto della Shoah alle nuove generazioni – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione, 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗮 𝗖𝗶𝗮𝗻𝗰𝗶 – non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di responsabilità. Il cinema, l’arte e il teatro sono strumenti potenti per raccontare e far comprendere l’umanità di chi ha vissuto quella tragedia – viene evidenziato sul sito web. Vogliamo che i nostri giovani siano custodi della memoria, per far sì che l’indifferenza e l’odio possano mai più prevalere».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it