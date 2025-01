Vasto, Giorno della Memoria, deposta una corona d’alloro a Vasto Marina

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Oggi, 27 gennaio 2025, in occasione del Giorno della Memoria, è stata deposta una corona d’alloro presso il cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio Marina, in Piazza Rodi – precisa il comunicato. Un gesto semplice, ma carico di significato, per onorare le vittime della Shoah e ricordare le atrocità che non devono mai più ripetersi – Presenti il vicesindaco Licia Fioravante, gli assessori Anna Bosco, Gabriele Barisano, rappresentanti dell’ANPI e delle associazioni combattentistiche e d’arma – si apprende dal portale web ufficiale. «La storia di quei giorni di repressione, sofferenze e privazioni, ci ammonisce e ci insegna che la libertà e la democrazia non sono conquiste scontate ma sono valori preziosi che la nostra Costituzione, nata dalla resistenza, tutela con fermezza – si legge sul sito web ufficiale. Questa giornata deve essere un monito, un richiamo costante a vigilare affinché certi orrori non si ripetano mai più. Oggi, non possiamo ignorare le guerre e le sofferenze che ancora affliggono il nostro mondo, eventi che ci ricordano quanto sia fragile la pace e quanto sia fondamentale lavorare per preservarla – si apprende dal portale web ufficiale. Come comunità non volteremo mai lo sguardo davanti alle ingiustizie, non arretreremo mai dinanzi al pregiudizio e lavoreremo insieme per un’Italia sempre più accogliente», ha detto il vicesindaco 𝐋𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐨𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞. «Ringrazio gli intervenuti di oggi – precisa la nota online. Dobbiamo interrogarci sul significato che distingue questa giornata – si legge sul sito web ufficiale. Questa occasione non deve diventare una celebrazione abituale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non possiamo dimenticare tutte le atrocità subite da civili inermi, che oggi vengono perpetrate con altre scusanti, spesso religiose o politiche – La persecuzione degli ebrei in Italia non è stata opera dei soli nazisti, ma anche degli italiani indifferenti – Non dobbiamo essere indifferenti, dobbiamo continuare a lottare contro ogni forma di antisemitismo», ha aggiunto il presidente dell’ANPI Vasto, 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐯𝐚𝐜𝐢𝐧𝐢.

