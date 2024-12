Vasto, Grande successo e tanti applausi per il concerto di Capodanno al Teatro Rossetti di Vasto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il Teatro Rossetti ha accolto il 2025 con il prestigioso “Concerto per il Nuovo Anno”. L’evento musicale di straordinaria levatura ha visto l’esibizione dell’orchestra nazionale della Compagnia di Stato RadioTV -Moldova, diretta dal Maestro Gheorghe Mustea – si apprende dal portale web ufficiale. Lo spettacolo, durato circa un’ora mezza, ha registrato una grande affluenza di pubblico e tantissimi applausi sul finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel repertorio le musiche della grande tradizione di Strauss, Puccini e Tchaikovsky. La serata è iniziata con un problema imprevisto: un grave guasto tecnico all’illuminazione ha impedito l’inizio puntuale del concerto – recita il testo pubblicato online. Intorno alle 21.30, mentre si procedeva con grande frenesia alla risoluzione del guasto, gli intervenuti sono stati fatti accomodare in teatro aiutandosi con l’illuminazione dei propri cellulari – aggiunge la nota pubblicata. Poi, con grande sorpresa del pubblico e in accordo con i professori d’orchestra, è iniziato il concerto: i musicisti hanno suonato per oltre metà spettacolo illuminando gli spartiti con le luci dei propri smartphone sistemati con mezzi di fortuna – Nel frattempo il guasto è stato risolto e lo spettacolo è continuato come da programma – si legge sul sito web ufficiale. Il pubblico ha apprezzato la disponibilità dei musicisti commentando anche l’unicità della serata e l’atmosfera quasi surreale ma di estrema poesia – si legge sul sito web ufficiale. Ora il Teatro Rossetti si prepara a ospitare un nuovo appuntamento della stagione concertistica 2024-2025. Domenica 12 gennaio 2025, alle ore 18:00, il talentuoso pianista giapponese Takahiro Yoshikawa incanterà il pubblico con il concerto “Il Preludio e la sua evoluzione”, una sorta di percorso musicale dedicato ai mutamenti di questa forma compositiva – si legge sul sito web ufficiale. Yoshikawa ha iniziato a suonare il pianoforte in giovanissima età e si è laureato al dipartimento musicale dell’Università delle Arti di Tokyo sotto la guida di Takako Horie – Durante i suoi anni di formazione ha viaggiato frequentemente in Germania per perfezionarsi con il maestro tedesco Conrad Hansen. Dopo aver completato il master a Tokyo nel 1999 ha ottenuto il prestigioso premio Bösendorfer e ha deciso di trasferirsi in Italia, dove ha avviato una brillante carriera concertistica . «Siamo onorati di ospitare un artista del calibro di Takahiro Yoshikawa al Teatro Rossetti» , dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. «Il concerto di domenica 12 gennaio rappresenta un’occasione per immergersi nella bellezza della musica classica grazie al talento di un pianista di fama internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invitiamo appassionati e cittadini a partecipare a questo evento che arricchisce ulteriormente una stagione concertistica di assoluto livello». Foto di Costanzo D’Angelo – riporta testualmente l’articolo online. È possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto – recita il testo pubblicato online. Si ricorda che è ancora in corso la campagna di abbonamenti per la stagione della prosa – si apprende dal portale web ufficiale.

