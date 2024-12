Vasto, Grande successo per “i MusicAbili”: protagonisti i ragazzi con disabilità

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:«Un grande successo di pubblico ha accolto lo spettacolo de “i MusicAbili”. Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per questo progetto teatrale, che ha visto protagonisti ragazzi con disabilità, e che è nato dall’idea di una mamma Angela Riccardi per suo figlio Vincenzo, ragazzo con sindrome di Down. Lo spettacolo ha regalato emozioni autentiche al numeroso pubblico presente, dimostrando come la musica, il teatro e la danza possano abbattere le barriere e unire le persone in un’esperienza straordinaria», hanno dichiarato il sindaco, Francesco Menna, e l’assessore al Sociale, Anna Bosco – Il maestro Mario Villani, regista ed attore della compagnia “Il Draghetto Teatro” di Roseto degli Abruzzi, affiancato dai maestri Pulcini e Suppa, insieme ai protagonisti, ha portato in scena uno spettacolo divertente ed emozionante, presentato al teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, da Francesca Martinelli, sabato 7 dicembre – si apprende dalla nota stampa. «Salutiamo con affetto i protagonisti di questo spettacolo e le loro famiglie, ringraziando Don Nicola Fioriti della parrocchia di San Marco, Mirella Sansiviero e Manuela Ronzitti, senza i quali non sarebbe stato possibile ospitare questa iniziativa nella nostra città. Tutti i ragazzi devono essere supportati nell’accettazione della propria individualità e nello sviluppo della propria autonomia e della propria autostima, in modo tale da permettere loro di conquistare un posto nel mondo, a cominciare da chi ha più bisogno», hanno dichiarato Menna e Bosco – recita il testo pubblicato online. Hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa Massimiliano Melchiorre, il gruppo scout di Vasto, Costanzo D’Angelo e Nicola Cinquina, SLA Service e le numerosissime persone che sono intervenute per sostenere l’associazione “i MusicAbili APS” con entusiasmo ed allegria, tra cui le dirigenti scolastiche di Vasto Concetta Delle Donne, Cristina Eusebi, Anna Orsatti e Maria Pia Di Carlo – recita il testo pubblicato online.

