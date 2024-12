Vasto, Grande successo per l’apertura della mostra “21”, l’arte contemporanea protagonista a Palazzo d’Avalos

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In molti hanno partecipato all’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “21”, aperta ieri 8 dicembre 2024 e ospitata nei Musei Civici di Palazzo d’Avalos. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato, testimoniando il forte legame tra la comunità e la creatività dei ventuno artisti locali protagonisti assoluti dell’esposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 26 gennaio 2025. «Vedere tante persone riunite per celebrare il talento dei nostri artisti – afferma il sindaco Francesco Menna – è per noi motivo di grande orgoglio – recita il testo pubblicato online. Palazzo d’Avalos si è confermato un luogo simbolico per la cultura vastese, capace di unire passato e futuro attraverso l’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invito tutti a visitare la mostra: è un’occasione unica per scoprire la grande bellezza e la profonda autenticità della nostra comunità». «La partecipazione all’inaugurazione – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – ha dimostrato quanto la nostra città sia pronta a valorizzare il proprio patrimonio culturale – si apprende dalla nota stampa. La mostra “21” non è solo un evento espositivo, ma un seme che porterà alla nascita di nuove collaborazioni, esprimendo il senso di una visione di cultura che, coinvolgendo magari anche quella dinamica fucina di talenti che è il nostro Liceo Artistico, saprà elevare qualitativamente il nostro vivere di comunità. Un ringraziamento va agli artisti, al curatore Giuseppe Muzii e a tutto il team che ha reso possibile questo progetto – riporta testualmente l’articolo online. Continuate a venire, perché ogni visita arricchisce il dialogo che questa esposizione vuole generare».

