Vasto, Il 23 dicembre il Consiglio Comunale

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: La prossima settimana torna a riunirsi il Consiglio Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A darne notizia è il presidente Marco Marchesani – aggiunge la nota pubblicata. L’assise civica è stata convocata in prima convocazione alle 7.45 di lunedì 23 dicembre ed in seconda convocazione, sempre lunedì 23 dicembre, alle ore 9. Questi i punti all’ordine del giorno: A norma degli artt. 38 e ss. Del d. Lgs. 18.08.2000, n.267 e del combinato disposto dell’art. 54 dello statuto comunale e degli artt. 41 e ss. Del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, si comunica che il consiglio comunale è convocato, presso la sala consiliare “Giuseppe Vennitti”, il giorno 23 dicembre 2024, alle ore 07.45, in seduta ordinaria di 1^ convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno – recita il testo pubblicato online. Approvazione verbali seduta precedente del 27 novembre 2024. Comunicazioni del Presidente – Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 263 del 29.11.2024 variazione d’urgenza al bilancio di previsione a valenza triennale 2024-2026 (ai sensi dell’art. 175, commi 4, e 5 del d.lgs. N. 267/2000) di competenza e di cassa da adeguamento fpv – annualità 2024 e 2025. – prop. 118 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 annualità 2024 (art. 175, comma 3, lett. A), d.lgs. N. 267/2000) trasferimento Ministeriale per potenziamento servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per alunni con disabilità legge 104/1992 art. 13 comma 3 – prop. 127 Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie – recita la nota online sul portale web ufficiale. – prop.107 Imposta di soggiorno 2025 – conferma delle tariffe – si apprende dalla nota stampa. – prop. 106 Imu 2025 approvazione aliquote – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – prop. 96 Addizionale comunale all’irpef 2025 – conferma aliquota unica – si legge sul sito web ufficiale. – prop. 105 Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) periodo 2025 – 2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000) -prop. 108 Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 (art. 151, d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011) – prop.116 Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2025 – 2027 dell’ente strumentale Polo Culturale della Città del Vasto ai sensi dell’art. 114 del TUEL 267/2000 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31.12.2023. – prop. 121 Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 , comma 1) lett. A), del d.lgs. N. 267/2000 a seguito di decreto ingiuntivo n. 65/24 emesso dal Giudice di Pace di Campobasso – recita il testo pubblicato online. – prop.113

