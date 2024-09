Vasto, Il 25 settembre disposta la chiusura della Villa comunale per l’incontro di calcio Pro Vasto – San Salvo

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Mercoledì 25 settembre alle ore 15:00, in occasione della competizione, del campionato abruzzese di Eccellenza, Pro Vasto – San Salvo presso lo Stadio Aragona la villa comunale sarà chiusa dalle ore 12.30 alle ore 18.30 per motivi di sicurezza e ordine pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Provvedimento necessario per consentire lo svolgimento della gara sportiva nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza per giocatori e spettatori, così come convenuto con le Forze dell’Ordine ed in particolare con il locale Commissariato di P.S..

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it