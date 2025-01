Vasto, Il 26 gennaio al Teatro Rossetti di Vasto lo spettacolo del quartetto Blue Maqam

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Sabato 18 gennaio 2025 in tanti hanno partecipato allo spettacolo inaugurale della decima stagione della prosa del Teatro Rossetti di Vasto con l’appuntamento “Chicchignola” di Ettore Petrolini, diretto da Massimo Venturiello – Lo spettacolo ha richiamato un vasto pubblico e strappato lunghi e calorosi applausi sul finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Abbiamo assistito a un’opera di straordinaria profondità in grado di alternare magistralmente ironia e riflessione, nonché di esaltare il valore della sensibilità umana contro la superficialità. Il prossimo appuntamento, in programma il 26 gennaio 2025 dalle ore 18:00, fa parte del calendario della stagione concertistica – viene evidenziato sul sito web. Ad esibirsi sul palco del Teatro Rossetti questa volta ci sarà il Renaud Garcia- Fons Blue Maqam Quartet con il concerto “I suoni del mondo”», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. Il quartetto Blue Maqam esplora un repertorio originale che affonda le radici sia dalla tradizione orientale e mediterranea (Maqam) sia da quella della musica proveniente dall’altra sponda dell’Oceano Atlantico (Blues/ Jazz/AfroLatina). I brani saranno cantati in sei differenti lingue: il francese, l’italiano, lo spagnolo, la lingua araba, il persiano e l’inglese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Renaud Garcia-Fons è, a sua volta, un artista unico nel mondo capace di muoversi con disinvoltura tra i diversi generi musicali – È possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto –

