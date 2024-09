Vasto, Il 27 settembre si riunisce il Consiglio Comunale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il 27 settembre si terrà il Consiglio Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A darne notizia è il Presidente Marco Marchesani. L’assise civica è stata convocata in seduta di prima convocazione venerdì 27 settembre, alle ore 12, ed in seconda convocazione alle ore 15. Questi i punti all’ordine del giorno: Interrogazioni ed Interpellanze -Interrogazione presentata dai consiglieri Prospero, Giangiacomo e Suriani,, in data 30.05.2024, prot.35534, avente ad oggetto: “Attraversamenti pedonali rialzati – Barriere architettoniche”. -Interrogazione presentata dai consiglieri Prospero, Suriani e Giangiacomo, in data 05.07.2024, prot.44601, avente ad oggetto: “Domande sulla riqualificazione, sul ripristino e sul rilancio del Parco giochi del quartiere dell’Incoronata”. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n.267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 , comma 1) lett. a) , del D.Lgs. n.267/2000 Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1) lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 – Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Pescara Sezione 7 n.3473/2024 Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1) lett.a), del D.Lgs. n.267/2000 (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione di Pescara N.11/2023 ) Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, Annualità 2024: per Progettualità Quota Minori di cui alla Quota FSR (Annualità 2024)- per Finanziamento Fondo Destinato ai Comuni per Attività Socio-Educative (Annualità 2024)- per Diritto allo Studio (Annualità 2024/2025) (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000) Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 Annualità 2024 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) ed aggiornamento/modifica al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 Bonifica discarica Vallone Maltempo e Realizzazione Nuovo Canile Comunale CUP I35d19000080001 Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2025 – 2027. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, Comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000) Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 11-Bis, D.Lgs. N. 118/2011

