Vasto, il 28 settembre la pulizia della spiaggia con PlasticFree

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il 28 settembre, a Vasto, si terrà un’importante iniziativa di pulizia della spiaggia organizzata dall’associazione PlasticFree – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento avrà luogo alle ore 10:00 in località Canale, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica nei nostri mari e sulle coste – si apprende dalla nota stampa. Il sindaco Francesco Menna ha dichiarato: «La salvaguardia del nostro ambiente è una priorità. Ringraziamo PlasticFree e tutti i volontari che parteciperanno a questa giornata di impegno civico per preservare la bellezza delle nostre spiagge». L’assessore all’Ambiente, Gabriele Barisano, ha aggiunto: «Continua la collaborazione con PlasticFree, frutto del protocollo condiviso negli anni scorsi – precisa il comunicato. Una cooperazione proficua, che ci ha visto coinvolti in tante iniziative, per la tutela del nostro ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È fondamentale coinvolgere la comunità in azioni concrete come questa – viene evidenziato sul sito web. La partecipazione attiva è il primo passo per un cambiamento reale nella lotta contro l’inquinamento».

