Vasto, Il 3 agosto la presentazione di Visit Punta Aderci

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comitato Terre di Punta Aderci è lieto di annunciare la presentazione del progetto “Visit Punta Aderci” che si terrà domani sabato 3 agosto alle ore 19:00 presso il gazebo di Punta Penna – si legge sul sito web ufficiale. E’ un progetto di marketing territoriale ideato e realizzato dalle aziende delsettore turistico e agricolo dell’area di Punta Aderci.L’assessorato al Turismo del Comune di Vasto ha fornito il suo prezioso supporto e contributo nella realizzazione del depliant informativo – riporta testualmente l’articolo online. “Il progetto rappresenta – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, finalizzato a migliorare la fruibilità dei luoghi e il benessere dei visitatori”.“Per valorizzare un territorio, è essenziale non solo esaltarne le qualità ma anche collaborare con persone competenti in vari ambiti – aggiunge la nota pubblicata. Da questo tipo di collaborazione – ha aggiunto l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta – può realmente scaturire non solo l’aumento delle presenze, ma anche quello della durata delle permanenze nel nostro territorio”.Durante la presentazione, verranno illustrati i seguenti elementi del progetto:Depliant delle esperienze turistiche: una guida completa che offre una panoramica delle attività disponibili nell’area di Punta Aderci e nei suoi dintorni, dalle escursioni a piedi, a cavallo, alle degustazioni di vini e prodotti tipici locali, al pescaturismo, ai tour in bici oltre a cene in magiche location con degustazione di prodotti locali tanto altro – riporta testualmente l’articolo online. Nuovo sito internet di Visit Punta Aderci: una piattaforma digitale moderna e user-friendly, che raccoglie tutte le informazioni necessarie per pianificare al meglio il proprio soggiorno – riporta testualmente l’articolo online. Il sito include dettagli sulle aziende aderenti al progetto, suddivise per aree tematiche come alloggi, ristorazione ed esperienze – si apprende dalla nota stampa. Infopanel: un pannello informativo situato presso le aziende aderenti, che fornisce una mappa ragionata del luogo, le aziende presenti, i punti di interesse, oltre ad indicazioni sugli accessi alla Riserva, i parcheggi e gli ingressi alla Via Verde – si apprende dalla nota stampa. L’evento sarà anche un’occasione per conoscere da vicino le aziende che fanno parte del progetto, sottolineando il loro impegno per valorizzare e promuovere il territorio e le sue eccellenze – si apprende dalla nota stampa. Siamo entusiasti di condividere i risultati del nostro lavoro e di presentare le opportunità che “Visit Punta Aderci” offre per esplorare e apprezzare le meraviglie di questa splendida area – Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione contattare: Roberta PresenzaReferente del Comitato Terre di Punta Aderci – Sezione Turismo 3519339499terredipuntaderci@gmail.com / robypresenza@gmail.com

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it