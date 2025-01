Vasto, Il Comune di Vasto ha intitolato una stanza del PalaBCC al Maestro Giuseppe Rucci

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Una stanza del PalaBCC di Vasto è stata intitolata al Maestro 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗥𝘂𝗰𝗰𝗶, conosciuto anche come “Drago Rosso”, insegnante di arti marziali – precisa la nota online. Negli anni Sessanta durante il suo periodo di emigrazione in Germania, Rucci si avvicinò al kung fu. Rientrato in città negli anni Settanta, il Maestro si è dedicato con passione all’insegnamento di arti marziali fino alla sua prematura scomparsa, contribuendo alla formazione di numerosi giovani – precisa la nota online. Presenti, insieme al sindaco 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗻𝗮, anche l’assessore 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗗𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗻𝗮, i famigliari di Giuseppe Rucci e tanti amici, diversi conoscenti ed ex allievi.«Con l’intitolazione di questa sala del PalaBCC –ha detto il sindaco, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗻𝗮–celebriamo i valori di disciplina, rispetto e passione che il Maestro ha trasmesso a intere generazioni di vastesi – precisa la nota online. Giuseppe Rucci è stato un punto di riferimento per il kung fu nella nostra città. Ha saputo fare tesoro dell’esperienza maturata all’estero ed è riuscito a trasformarla in un’opportunità di crescita per tanti ragazzi – Dedicargli una stanza del Palazzetto, luogo simbolo dello sport non è un atto simbolico ma il riconoscimento di un’eredità che continua a vivere in chi ha avuto la possibilità di imparare tanto da lui». «Il Maestro “Drago Rosso” ha lasciato in me e tanti suoi allievi – ha voluto sottolineare l’assessore allo Sport, 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗗𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗻𝗮- un ricordo vivo dei valori di sacrificio, tenacia, e rispetto dell’avversario anche nel combattimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Valori fondamentali nello sport ma anche nella vita – si apprende dal portale web ufficiale. Ha coinvolto centinaia di giovani grazie al supporto prezioso dei figli Fabio e Fabrizio e di tutti gli innumerevoli collaboratori che con lui hanno lavorato nel tempo – Desidero, infine, rivolgere un pensiero affettuoso alla moglie e ai figli». 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗥𝘂𝗰𝗰𝗶, fratello del Maestro scomparso, ha detto: «Negli anni Giuseppe ha aiutato tante persone, ha avvicinato innumerevoli giovani allo sport e ha formato intere generazioni – precisa il comunicato. Ha trasmesso valori fondamentali come il rispetto, l’umiltà e la dedizione, valori che continuano a vivere nei suoi allievi e in tutti coloro che hanno avuto la possibilità di frequentare la sua palestra – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio a nome della nostra famiglia tutti coloro che oggi si sono uniti a questa cerimonia». 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗧𝗮𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, ex sindaco di Vasto, ha dichiarato: «“Drago Rosso” ha segnato un’epoca, ha educato molti giovani, è giusto che venga che ricordato e oggi siamo qui riuniti non solo per intitolargli una sala ma anche per infuturare la sua memoria». «Ringraziamo tutti i presenti, l’Amministrazione comunale e tutti coloro i quali, anche a distanza, ci sono stati sempre vicini», hanno dichiarato 𝗥𝗶𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮 e 𝗙𝗮𝗯𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗥𝘂𝗰𝗰𝗶, rispettivamente moglie e figlio di “Drago Rosso”. La cerimonia di intitolazione si è conclusa con la benedizione di 𝗣𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘀𝘀𝗼 che ha anche ricordato l’importanza della disciplina del kung fu, nata dai monaci buddisti e che si basa sull’autocontrollo, la concentrazione della mente e il coordinamento del corpo – recita il testo pubblicato online.

