Vasto, Il primo dicembre al via la stagione teatrale 2024/2025 al Rossetti

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Grande per il numero di strumentisti che compongono questo ensemble, grande per la straordinaria varietà musicale che questa formazione propone al proprio pubblico – Molteplici esperienze nella musica cameristica per Ottoni (il tradizionale Quintetto, il Decimino, in Quartetto di Tromboni, l’Ensemble di soleTrombe) confluiscono in questo progetto tutto nuovo che ha tenuto concerti in importanti rassegne cameristiche – si apprende dalla nota stampa. La scuola veneziana di Andrea e Giovanni Gabrieli e il jazz, i “Royal Fireworks” di Haendel e “Garota di Ipanema” di Jobim, la “Carmen” di Bizet e la Suite da “Porgy&Bess” di G.Gershwin, la musica di C.Monteverdi, la musica napoletana, Debussy, Wagner, la musica da films, senza perdere di vista gli autori che hanno composto brani originali per “decimino” di Ottoni, tra gli altri J.Koetsier, R.Premru, D.Short, E.Crespo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un affascinante percorso toccando svariate forme musicali e atmosfere di indubbio fascino, grazie anche all’inserimento degli Strumenti a Percussione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I musicisti del “NeapolisBrass Ensemble” sono impegnati e collaborano con le Orchestre lirico/sinfoniche delle maggiori istituzioni italiane: il “S.Carlo” di Napoli, il “Teatro dell’Opera” di Roma, il “Teatro alla Scala” di Milano, la “Filarmonica A.Toscanini” di Parma, l’Orchestra del “Teatro Verdi” di Salerno, la “Nuova Orchestra Scarlatti” di Napoli, l’Orchestra del “Petruzzelli” di Bari, la “Sinfonica” di Sanremo e la “Sinfonica” di Roma, ma sono presenti anche nel mondo della musica da camera, nel jazz, nelle Big Bands, nelle Brass Bands e in molteplici produzioni discografiche – Sono, inoltre, impegnati nell’attività didattica presso numerosi Conservatori di Musica del nostro Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Siamo orgogliosi di offrire al territorio un’altra stagione teatrale di grande livello – avevano dichiarato nei giorni scorsi il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta nel presentare la stagione teatrale 2024/2025 – ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella – viene evidenziato sul sito web. Quella che sta per partire sarà una stagione variegata, di assoluto livello, che attesta ancora una volta l’importanza del teatro nella vita culturale e sociale della città. Siamo in presenza, dunque, di un distretto culturale vivo che offre, spettacoli e concerti riuscendo nell’intento di allargare l’offerta ad un pubblico sempre più eterogeneo – recita il testo pubblicato online. ” “Ringraziamo gli abbonati e i tanti spettatori – aveva concluso Annamaria Di Paolo, presidente del Polo culturale Città del Vasto – ormai affezionati che riempiono il nostro teatro e mi auguro che anche quest’anno si registri la partecipazione di tanti giovani del nostro territorio e cresca il grado consapevolezza culturale – Buona stagione – si apprende dalla nota stampa. ” Ingresso posto unico € 15 (studenti € 10). Possibilità di acquistare il biglietto online da sabato 30 novembre sul sito www.diyticket.it oppure in biglietteria del Teatro un’ora prima del concerto – recita il testo pubblicato online. Intanto continua la Campagna abbonamento sempre sullo stesso sito oppure in presenza presso la sede di Do It Yourself a Vasto, in via Alfieri 35, 4° piano (tel. 060406).

