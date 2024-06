Vasto, Il servizio di trasporto persone con disabilità è assicurato anche nei mesi estivi

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: “Garantito per tutta l’estate il servizio di trasporto gratuito di cittadini con disabilità presso i centririabilitativi presenti sul territorio comunale”. A darne notizia il sindaco Francesco Menna, che hasalutato con soddisfazione un’iniziativa “che parla di inclusione e che riscontra pienamente leesigenze sia degli utenti e delle loro famiglie sia delle strutture preposte alla loro attivitàriabilitativa”.L’assessore al Welfare e all’Inclusione Sociale Anna Bosco ha aggiunto “Anche quest’anno siamoriusciti ad ampliare il servizio di ben quattro settimane, assicurandolo quindi per l’intero periodo diattività delle strutture ed anche nel mese di agosto ed a programmare la possibilità del serviziodall’inizio della stagione estiva”. “Garantito per tutta l’estate il servizio di trasporto gratuito di cittadini con disabilità presso i centririabilitativi presenti sul territorio comunale”. A darne notizia il sindaco Francesco Menna, che hasalutato con soddisfazione un’iniziativa “che parla di inclusione e che riscontra pienamente leesigenze sia degli utenti e delle loro famiglie sia delle strutture preposte alla loro attivitàriabilitativa”.L’assessore al Welfare e all’Inclusione Sociale Anna Bosco ha aggiunto “Anche quest’anno siamoriusciti ad ampliare il servizio di ben quattro settimane, assicurandolo quindi per l’intero periodo diattività delle strutture ed anche nel mese di agosto ed a programmare la possibilità del serviziodall’inizio della stagione estiva”.

