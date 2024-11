Vasto, Il vastese Salvatore Di Lorenzo cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Nella cornice della Villa Comunale di Chieti, si è svolta oggi, 4 novembre 2024, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini che si sono distinti per il loro contributo alla società. Tra i premiati anche il dottor Salvatore Di Lorenzo, stimato cittadino vastese, che ha ricevuto gradito riconoscimento per il suo impegno verso la collettività. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’assessore agli Affari Istituzionali Nicola Della Gatta in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Vasto: «Siamo profondamente orgogliosi di premiare un cittadino vastese che, con il suo operato, ha saputo onorare la nostra città e dare un esempio concreto di impegno e dedizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo riconoscimento è un tributo al valore e alla generosità di chi ha saputo mettere il proprio talento e le proprie capacità al servizio degli altri».

