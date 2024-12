Vasto, in Comune la Luce della Pace di Betlemme

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:La Luce della Pace di Betlemme è arrivata oggi, 23 dicembre 2024, nel Municipio di Vasto, nel corso del Consiglio comunale – La fiamma è stata portata dal gruppo MASCI degli Scout. Nella grotta della natività di Betlemme, un luogo molto importante per la cristianità, brilla da secoli una lampada ad olio che non si spegne mai, simbolo di fede e speranza – Ogni anno un giovane austriaco si reca in questa grotta per accendere una piccola fiamma che poi viene trasportata via aereo a Vienna, in Austria, e da lì distribuita in tutta Europa, viaggiando principalmente tramite treno – aggiunge testualmente l’articolo online. «Di fronte ai conflitti che ancora oggi seminano distruzione e tanto dolore – sottolinea il sindaco di Vasto Francesco Menna – rinnovo come faccio annualmente l’appello alla pace e al dialogo tra i popoli – È nostro dovere lavorare per un mondo libero da guerre e promuovere valori importantissimi come quello della pace – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Luce di Betlemme, simbolo di fratellanza, ci invita a riflettere sull’importanza di costruire ponti e non muri – Anche quest’anno, accogliere questa fiamma nella nostra comunità è un gesto di speranza, che unisce idealmente Vasto a milioni di persone nel mondo».

