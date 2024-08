Vasto, In Piazza Rossetti si rinnova l’appuntamento con la Sagra delle Campanelle e i canti della tradizione

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:A Vasto si rinnova la tradizione della Sagra delle Campanelle in onore di San Rocco – aggiunge testualmente l’articolo online. In Piazza Rossetti torna per tutta la giornata di oggi, 16 agosto, l’evento che da sempre richiama turisti, appassionati e curiosi interessati a portare a casa quelli che nel corso degli anni sono diventati veri e propri pezzi da collezione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il centro di Vasto è animato, dalle prime ore della giornata, da numerosi commercianti e artigiani che mantengono viva un’usanza che risale ai primi anni Sessanta – “L’iniziativa- hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Licia Fioravante – organizzata dall’Assessorato al Commercio, è un trionfo di colori e suoni che richiama ogni anno molto ambulanti e tanti cittadini e turisti che acquistano le campanelle come ricordo”. A completare la magica atmosfera i canti del gruppo folkloristico “Aniello Polsi”, nato nel 1983. Hanno preso parte all’apprezzato appuntamento musicale, iniziato alle ore 11:00, anche l’assessore al Turismo e alla Cultura Nicola Della Gatta e l’assessore al Commercio Licia Fioravante – recita la nota online sul portale web ufficiale.

