Vasto, In tanti nel Centro storico per seguire il Toson d’Oro

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Toson d’Oro, l’evento che intende rievocare il conferimento da parte del Marchese del Vasto, Cesare Michelangelo D’Avalos, del “Collare del Toson d’oro” al principe romano Fabrizio Colonna anche quest’anno ha conquistato il consenso del pubblico, che numeroso ha assistito nel centro storico alla XXXVI edizione – Cento figuranti in abiti d’epoca insieme agli ⁠sbandieratori Puer Apulie e a quelli di Città di Lucera hanno percorso le strade del centro storico fino ad arrivare in Piazza Pudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. A vestire i panni dei Marchesi d’Avalos sono stati i coniugi Antonio Finarelli e Tania Glave, mentre il Principe Colonna è stato interpretato dall’attore Gilles Rocca accompagnato dalla Principessa interpretata da Camilla Testa – Le due coppie sono arrivate a Palazzo d’Avalos in carrozza e subito dopo si è svolta la cerimonia della Collazione, che segue il cerimoniale dell’Ordine del Toson d’Oro, e si è conclusa con il conferimento dell’onorificenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’attore Gilles Rocca si è complimentato per la bellezza del centro storico di Vasto, città dove era già stato per eventi di beneficenza ma che non aveva avuto modo di conoscere – si apprende dalla nota stampa. Intervistato dalla giornalista Paola Cerella, a cui da anni è affidata la presentazione della manifestazione, Gilles Rocca si è esibito in una breve performance accennando il brano “Tutto il resto è noia” di Franco Califano – aggiunge testualmente l’articolo online. A completare il bellissimo spettacolo gli sbandieratori e la ballerina Mery Racciatti – aggiunge la nota pubblicata. “La XXXVI edizione del Toson d’Oro quest’anno è stata ancora più bella e suggestiva grazie anche alla ristrutturata facciata di Palazzo d’Avalos, che ha fatto da sfondo alla manifestazione, con il nuovo impianto di illuminazione che ha permesso di cambiare il colore delle luci in base all’esigenza – si legge sul sito web ufficiale. L’ospite di questa nuova edizione, l’attore Gilles Rocca – ha detto il sindaco Francesco Menna – ha conquistato tutti per la disponibilità e la simpatia – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio Manuel Giorgetti dell’associazione Amici del Toson d’Oro per il grande lavoro speso nell’organizzare questo grande evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ringraziamento particolare anche ai tantissimi figuranti, agli sbandieratori, alla ballerina Mery Racciatti e a Paola Cerella che ha presentato l’iniziativa”. “Il numeroso pubblico che ha partecipato ed ha seguito fino alla fine l’evento dimostra che il Toson d’Oro continua ad affascinare e conquistare tutti – precisa la nota online. C’è grande curiosità per questa iniziativa che – ha aggiunto l’assessore al Turismo e alla Cultura Nicola Della Gatta – consente di rivivere i fasti della famiglia d’Avalos. Una cerimonia che regala nelle caldissime sere d’agosto uno speciale incanto al centro storico, dove tutto è organizzato con estrema precisione e attenzione – La facciata restaurata con le sue diverse colorazioni ha impreziosito e dato valore alla rievocazione”. Manuel Giorgetti Presidente dell’Associazione Amici del Toson d’Oro: “Sono molto soddisfatto per il successo registrato per questa nuova edizione – si apprende dalla nota stampa. Dopo lunghi mesi di preparazione e organizzazione siamo riusciti a regalare alla città un evento di grande risalto e prestigio – recita il testo pubblicato online. Un particolare ringraziamento a Valter Marinucci che negli anni mi ha trasmesso l’importanza che ha questo evento per la nostra Città, tutto questo è dedicato a lui, e grazie a tutti coloro che hanno permesso di poter svolgere questa iniziativa e garantire sicurezza al pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Qualche giorno di riposo e l’associazione Amici del Toson d’Oro sarà nuovamente al lavoro per organizzare l’edizione

