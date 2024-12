Vasto, Inaugurata l’area verde nella villa “Falcone e Borsellino”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre 2024, è stata inaugurata la nuova area verde nella villa “Falcone e Borsellino” in via San Rocco a Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Nei giorni scorsi sono stati piantati ventuno giovani alberi di leccio, come simbolo di impegno verso la sostenibilità, la solidarietà e l’inclusione – Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Vasto, l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano e l’assessore al Sociale Anna Bosco – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa rientra nel progetto “Città ad impatto positivo ” promosso da PMG Italia, in collaborazione con il Comune di Vasto e ANFFAS Vasto APS-ETS. «La nuova area verde inaugurata oggi – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – è un tassello importante per la nostra città. Rappresenta non solo un traguardo per la sostenibilità ambientale, ma anche un luogo di incontro e condivisione accessibile a tutti». «Questo spazio – hanno aggiunto Menna e Barisano – è la testimonianza di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa dare vita a iniziative che guardano al futuro, mettendo al centro il rispetto per l’ambiente e l’inclusione . È un luogo che, speriamo, possa far riflettere su valori fondamentali come solidarietà, sostenibilità e benessere collettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un passo in più per rendere Vasto una città ancora più bella e accogliente per tutti».

