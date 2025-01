Vasto, istituiti gli Stalli Rosa per le donne in gravidanza e i genitori con bimbi di età sotto i due anni

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Vasto ha istituito ufficialmente gli Stalli Rosa, ben venticinque parcheggi riservati esclusivamente alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini di età non superiore ai due anni, muniti di apposito permesso rilasciato dal Comando della Polizia Locale – si apprende dalla nota stampa. Gli stalli, distribuiti in diverse aree strategiche della città, garantiranno maggiore accessibilità e tutela per le categorie indicate, con una sosta massima di due ore, segnalata tramite disco orario e senza esenzione dal pagamento della tariffa di sosta – viene evidenziato sul sito web. «Con l’istituzione degli Stalli Rosa -hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Parcheggi Carlo Della Penna – vogliamo offrire un segnale concreto di attenzione e sensibilità verso le esigenze delle famiglie e delle donne in dolce attesa – si apprende dal portale web ufficiale. La scelta di riservare spazi di sosta dedicati in prossimità di luoghi di pubblica utilità come ospedali, scuole e uffici, si inserisce in un ampio quadro di politiche volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere una mobilità più inclusva e rispettosa di chi ha più bisogno». Le strade interessate dagli Stalli Rosa sono: Via Madonna dell’Asilo, Via Cavour, Via Ciccarone, Piazza Marconi, Piazza Baden Powell, Via Giulio Cesare, Corso Europa, Piazzale Smargiassi, Via Marco Polo, Via Conti Ricci (piscina, Palasport e Terminal Bus), Biblioteca Mattioli, Incoronata, Corso Garibaldi, Via Bosco, Via Giulia, Via Silvio Pellico, Via Ciccarone (scuole Rossetti), Piazza Fiume, Circonvallazione Histoniense, Piazzale Histonium, Via Nazario Sauro, Corso Italia, Via Michetti –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it