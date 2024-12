Vasto, L’8 dicembre a Palazzo d’Avalos apre la mostra di arte contemporanea “21” con artisti del territorio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Tutto pronto per l’apertura della mostra d’arte contemporanea “21”, che sarà ospitata nei Musei Civici di Palazzo d’Avalos dall’8 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025, con ingresso gratuito – L’esposizione sarà inaugurata domenica 8 dicembre alle ore 18:30 e vedrà protagonisti ventuno artisti locali, selezionati per mettere in luce il talento e la creatività della nostra comunità. «La mostra – sottolinea il sindaco di Vasto Francesco Menna – celebra un atto di coraggio e di visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attraverso l’arte dei nostri talentuosi concittadini, si racconta non solo la bellezza del nostro territorio, ma anche la sua capacità di proiettarsi in una dimensione più ampia, nazionale e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Palazzo d’Avalos diventa così il cuore pulsante di un dialogo culturale che attraversa le generazioni, spronandoci a valorizzare e custodire il nostro patrimonio umano e artistico – riporta testualmente l’articolo online. Come Amministrazione siamo impegnati in questa direzione». «L’esposizione in questione – dichiara l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – è un progetto che esprime l’essenza della nostra visione culturale: un’arte che racconta, unisce e proietta la comunità verso il futuro – recita il testo pubblicato online. È il primo passo di un percorso che, nei prossimi anni, potrebbe coinvolgere altri artisti e realtà del territorio, contribuendo a costruire una rete culturale sempre più solida e inclusiva – viene evidenziato sul sito web. Sono certo che questa esposizione, grazie al talento dei suoi ventuno protagonisti, coordinati dall’amico Giuseppe Muzii, e al supporto delle istituzioni, saprà stimolare nuovi dialoghi tra arte, territorio e giovani generazioni».

